Il menù halal nelle scuole | la grande sostituzione è già qui

Roma, 28 lug – In apparenza è solo un dettaglio. Un menù scolastico, una variante alimentare, una concessione “innocua” alla diversità. Ma nella realtà, quella vera, quella che si misura nei mutamenti profondi della società, la scelta di introdurre il pasto halal nelle mense scolastiche bolognesi è un segnale chiarissimo: la sostituzione etnica non è più un solo un progetto virtuale, ma una realtà concreta. Il menù halal nelle scuole. Le amministrazioni di sinistra, da sempre affette da un complesso di inferiorità culturale verso tutto ciò che è esotico, celebrano questa decisione come un esempio di civiltà. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

