Il Mei di Faenza compie trent' anni | tre giorni di musica indipendente nelle piazze della città

Dal 3 al 5 ottobre a Faenza si terrà la nuova edizione del Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti, rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi. Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

A Faenza torna il Mei tra musica e solidarietà per alluvione - Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana ideata

