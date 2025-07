Il medico di famiglia va in pensione si attiva il sindaco | Colloqui aperti con l' Ausl

“Stiamo lavorando a stretto contatto con l’Azienda Sanitaria di Ferrara, per fare arrivare a Scortichino un medico di famiglia, in sostituzione della dottoressa Annalisa Camerani, prossima al pensionamento dopo anni di onorato servizio. Come Comune siamo pronti a offrire la nostra collaborazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

