il mangiadischi da ascoltare

Ecco, questa è una coppia di conduttori che ha trovato il giusto equilibrio (anche lavorando «on the road», ad esempio a Musicultura di Macerata) e ora regala un programma di piacevolezza unica: Il mangiadischi (RaiRadio1 dal lunedì al venerdì, dalle 13,25 alle 15). Marcella Sullo e Duccio Pasqua sanno «fare» la radio e lo dimostrano sul campo ogni giorno. Ma l'atmosfera che si respira in questo Mangiadischi è da portare da esempio in giro per i palinsesti di tante altre radio. Intanto c'è competenza, perchĂ© questi due sanno il fatto proprio. Poi c'è l'abilitĂ di cercare ospiti capaci di raccontare storie, come Graziano Uliani del Porretta Soul Festival o come Francesco Di Bella dei 24 Grana, testimoni della scena alternativa italiana anni '90. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

