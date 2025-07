Il maltempo impedisce l' atterraggio | dirottato su Brindisi il volo Cagliari-Pescara

Dirottato su Brindisi il volo Ryanair Fr6405 Cagliari-Pescara a causa del maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sulla città. A Pescara, molto probabilmente, i passeggeri arriveranno dunque in autobus. A segnalare il dirottamento è la pagina social Amici dell'Aeroporto d'Abruzzo con la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

pescara - maltempo - dirottato - brindisi

