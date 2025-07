Il litorale pisano sotto la lente Giro di vite contro droga e alcol Maxi-operazione quattro nei guai

Giro di vite alla spaccio e alla criminalitĂ diffusa. Il litorale – fra le zone a piĂą alta criticitĂ durante il periodo estivo – è stato messo sotto la lente e passato al setaccio dai carabinieri del radiomobile e delle stazioni di Marina di Pisa, Tirrenia, Porta a Mare in un’operazione congiunta e con il supporto del nucleo cinofili di San Rossore. L’impiego di etilometri e drug test rapidi è stato cruciale – viene spiegato – per identificare condotte pericolose alla guida: un’operazione finalizzata a garantire la sicurezza sulle strade e contrastare il fenomeno dello spaccio, specialmente in aree frequentate come il litorale pisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il litorale pisano sotto la lente. Giro di vite contro droga e alcol. Maxi-operazione, quattro nei guai

