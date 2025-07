Il Jet vola in picchiata sulla spiaggia | attimi di terrore all’Airshow in Spagna video

Paura al GijĂłn AirShow in Spagna, dove si è temuta la tragedia. Il pilota di un jet militare ha fatto una manovra azzardata, rischiando di schiantarsi sul pubblico. Le riprese di quanto accaduto mostrano il velivolo sfrecciare pericolosamente sopra l’acqua della baia di San Lorenzo e, poi, vicinissimo alla gente sulla spiaggia che assisteva in costume e sotto gli ombrelloni alla manifestazione. Il jet in picchiata sulla spiaggia: attimi di terrore all’Airshow in Spagna. Attimi di paura che hanno lasciato il posto al sollievo, quando il pilota ha ripreso il controllo del mezzo tra gli applausi degli spettatori del Festival. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

