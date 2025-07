"Sono un amico che sta nell’amministrazione e che non riesce mai a dire di no". Era questa la filosofia di Massimiliano Santini. Lo aveva raccontato lui stesso in un’intervista pubblicata sul blog Traccevolanti: sempre presente, sempre disponibile, sempre sorridente. Un facilitatore. Ma oggi Santini è atteso in Procura come presunto "regista occulto" nell’inchiesta Affidopoli. Concorso in corruzione, turbativa d’asta, induzione indebita, peculato e falso. Secondo la Procura, dietro il volto solare dell’organizzatore del Palio dei Bracieri e del Casco di Valentino Rossi, si celerebbe un sistema di affidamenti diretti pilotati, incarichi a misura, ritorni economici personali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giorno di Santini. Rispondere o tacere?. Il dilemma dell’ex consigliere fidatissimo