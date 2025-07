Il Giir di Mont valevole per la WMR Cup Magnini pianta il tricolore in cima al podio

Svetta la bandiera italiana sul gradino più alto del podio nella 31esima edizione del Giir di Mont, che ha regalato emozioni e spettacolo lungo i 32 chilometri dell’impegnativo tracciato, disegnato sulle Alpi Orobie sopra il lago di Como e valevole per la WMRA World Mountain Running Cup. Il campione italiano Davide Magnini, scattato nel ruolo di outsider, ha dominato tra gli alpeggi premanesi, concludendo con il tempo di 3h14’08“, nonostante i dubbi della vigilia che lo davano dolorante ad una caviglia. Invece lo scialpinista prestato alla corsa in montagna ha dimostrato di stare molto bene fisicamente, imponendo un ritmo che nemmeno i favoriti kenioti sono riusciti a tenere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Giir di Mont valevole per la WMR Cup. Magnini pianta il tricolore in cima al podio

