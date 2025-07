Il Giardino dei Semplici festeggia 50 anni di musica | tappa speciale a Pianura

La storica band napoletana de Il Giardino dei Semplici sta festeggiando in giro per l’Italia i suoi 50 anni di carriera musicale con un tour celebrativo che martedì 29 luglio approderĂ a Pianura presso la Vocazionaria Deus Charitas (Via don Giustino M. Russolillo, 14).    L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.Sul palco la band che vanta nel suo palmares piĂą di 5 milioni di copie vendute, ripercorrerĂ la propria storia musicale attraverso i suoi brani piĂą celebri che hanno accompagnato le giornate di piĂą generazioni grazie ad una miscela sonora rock-pop elegante, raffinata, impreziosita da falsetti ed impasti vocali armonici e suggestivi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Giardino dei Semplici festeggia 50 anni di musica: tappa speciale a Pianura; UNA TARGA PER I 50 ANNI DI CARRIERA PER IL GRUPPO MUSICALE IL GIARDINO DEI SEMPLICI

La storica band de Il Giardino dei Semplici in concerto il 29 luglio - IL Giardjno dei semplici, storica band napoletana, si esibirà a Pianura, per i festeggiamenti in onore di San Giustino, all’omonimo Vocazionario. Riporta laprovinciaonline.info

Napoli, grazie a “Il Giardino d’autore” rinasce la cultura a Pianura - "Il Giardino d’Autore" è un progetto culturale a Pianura, nato per rispondere al bisogno di riscatto della comunità locale. Secondo cronachedellacampania.it