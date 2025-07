Il futuro dell’ippodromo Convenzione prorogata fino a fine dicembre | Poi stop alle corse

I cavalli correranno all’Ippodromo fino al 31 dicembre, e non piĂą fino a giugno, quando sarebbe scaduta la proroga della convenzione tra HippoGroup e Comune. Le corse ci saranno ancora per un po’. "Gli attuali gestori sono in indennitĂ di occupazione: si fa tutte le volte che scade una convenzione nelle more del nuovo affidamento", spiega il Comune. Quanto all’affitto nessun aggravio per la societĂ cesenate, che gestisce anche la sala bingo, con ingresso su via Arcoveggio, e che, in virtĂą della legge regionale sulla ludopatia, lì non può piĂą stare. In zona ci sono una parrocchia (San Girolamo) e l’ingresso secondario dell’elementare Acri, dal vialone con cancellone su via Corticella, che ha il portone principale su via Francesco Barbieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

