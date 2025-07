Il futuro del Ridolfi in tre punti incontro tra Uil e Comune | Impegno per lo sviluppo dell’aeroporto

Il futuro del comparto aeroportuale di Forlì al centro di un incontro istituzionale che si è svolto lunedì al Comune di Forlì tra una delegazione della Uiltrasporti e l’Amministrazione comunale. Alla riunione hanno partecipato, per il Comune di Forlì, il sindaco Gian Luca Zattini, l’assessore al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il futuro del Ridolfi in tre punti, incontro tra Uil e Comune: Impegno per lo sviluppo dell'aeroporto; Convocazione Consiglio Comunale

