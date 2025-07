Il fronte mercato È in arrivo la ’ciliegina’ Russo Imminente l’addio al Livorno

Un’ipotesi che sembrava essersi definitivamente raffreddata, ma che nelle scorse ore è tornata improvvisamente a essere di attualitĂ . E la sensazione è che stavolta gli sviluppi possano essere davvero concreti. Stiamo parlando di Federico Russo, seconda punta classe 1997, che è vicino a diventare un nuovo giocatore della Pistoiese. Un movimento di mercato che, se diventasse ufficiale, rinsalderebbe ulteriormente la candidatura della squadra arancione come favorita numero uno per la promozione in Serie C, a prescindere dal girone e dalle avversarie. Quello di Russo, pistoiese doc, è infatti un profilo di assoluto spessore per la Serie D e a confermarlo è il curriculum di un giocatore che nelle ultime quattro annate ha vinto due volte la quarta serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Š Sport.quotidiano.net - Il fronte mercato. È in arrivo la ’ciliegina’ Russo. Imminente l’addio al Livorno

Cisl regionale a congresso, la segretaria Russo: “Il mercato del lavoro sta perdendo slancio” - FIRENZE – Un allarme sull’andamento dell’economia e del mercato del lavoro toscano, un focus su giovani e lavoro e sull’invecchiamento della società , con la necessità di mettere a punto nuove forme di welfare e una serie di priorità per la giunta regionale, anche in vista della nuova legislatura regionale che dovrà prendere il via in autunno.

Whatsapp a rischio esclusione in Russia: il nuovo fronte della sovranità digitale di Putin; Il mercato del lavoro in Russia sta scricchiolando. Report Le Monde; Trump: Non è il momento giusto per riammettere la Russia nel G7 - Trump: non è il momento giusto per riammettere Russia in G7.

