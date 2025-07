Il Fossombrone lavora per stupire ancora Bucchi | Faremo di tutto per ripeterci

Dalla scorsa settimana è ricominciata la stagione della Forsempronese, che da ormai due anni rappresenta una certezza nel girone F del campionato di Serie D. I ragazzi guidati dal nuovo allenatore Marco Giuliodori sono tornati in campo per apprendere le prime nozioni tattiche e preparare la condizione fisica in vista dei primi impegni, fissati per il mese di agosto. Le prime uscite saranno fondamentali per vedere all’opera i biancazzurri: il 2 agosto allo stadio Montefeltro contro l’Urbino e il 9 agosto allo stadio Spadoni di Montecchio contro il K-Sport. Queste amichevoli saranno importanti per conoscere i nuovi innesti arrivati dal mercato e per introdurre alcune novità nel sistema di gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

