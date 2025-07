Il figlio di Verreth era in ospedale a causa di un'infezione virale | a pranzo la tragica notizia

Elliot Charles è il piccolo di 14 mesi morto a causa del peggioramento improvviso delle condizioni di salute. La telefonata drammatica è giunta mentre il calciatore era in ritiro con il Bari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il figlio di Verreth era in ospedale a causa di un'infezione virale: a pranzo la tragica notizia

Tragedia in casa Bari, morto il figlio di Verreth: annullato il ritiro precampionato - Il Bari piange la scomparsa del figlio di Matthias Verreth, centrocampista belga classe '98 svincolato dal Brescia: "Rientro in città in segno di lutto e rispetto". Da msn.com

Bari, tragedia per il centrocampista Verreth: è morto il figlio - È mancato infatti il figlio del giocatore ventisettenne del club pugliese, all'età di un anno. Lo riporta toronews.net