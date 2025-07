Il figlio del calciatore del Bari Matthias Verreth morto a 1 anno d' età per un virus il club chiude in anticipo il ritiro

l figlio √® morto in Belgio in seguito all'aggravarsi di un virus che lo aveva colpito e costretto al ricovero Choc per il calciatore del Bari Matthias Verreth: il suo secondo figlio di un anno d'et√† √® morto in Belgio in seguito alle complicazioni di un virus che lo aveva colpito nei giorni sc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Il figlio del calciatore del Bari Matthias Verreth morto a 1 anno d'et√† per un virus, il club chiude in anticipo il ritiro

