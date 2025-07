Il fenomeno Como intriga anche L’Equipe | ha speso già più di cento milioni è tra i club europei più spendaccioni

Mentre il calciomercato estivo continua, finora ci sono dei club che hanno speso maggiormente rispetto ad altri, come Liverpool, Chelsea e Arsenal tra quelli inglesi. Ma anche il Como spicca tra le società ad aver speso di più in Europa. I club europei che hanno speso di più finora sul mercato: c'è anche il Como. L'Equipe scrive: Non è ancora arrivato agosto, che il record è già stato battuto: i 266 milioni del Chelsea sono stati superati dai 308 milioni del Liverpool. La Premier League ha 9 club su 20 tra i più spendaccioni.

Il Como ha speso quasi 100 milioni per i nuovi acquisti: un mercato esorbitante per Fabregas - Il mercato del Como procede a gonfie vele e il club spende più delle grandi squadre in Serie A: quali sono stati i nuovi innesti e quanto ha speso fin qui in questa sessione.

