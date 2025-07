Il farmaco non c' è | detenute aggrediscono la dottoressa una le spegne una sigaretta in faccia

Un’aggressione brutale quella che avrebbe subito il medico di guardia nel carcere di Castrogno (Teramo). Durante una visita medica, sabato 26 luglio, due detenute si sarebbero scagliate contro la dottoressa con una di loro che le avrebbe spento una sigaretta sul volto. Un’aggressione scatenata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

