Il dramma di Alberto morto a 20 anni in un inferno di lamiere

Alberto Suardi aveva solo 20 anni: è morto all'alba di domenica sulla Strada statale 42, la stessa che attraversa anche la Valcamonica, finito fuori strada con la sua auto, ridotta a un ammasso informe di lamiere dopo l'incidente. Lo schianto poco dopo le 5 a Borgo di Terzo, provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

È di tre morti e due feriti il bilancio dell'incidente in una galleria della A1 all'altezza di Barberino del Mugello. Grave una bimba di 5 anni....

