Il DNA diventa artificiale si potrà creare un uomo che non si ammala in laboratorio

Non è esagerato affermare che è partito il progetto del secolo. Il suo scopo è, espresso senza mezzi termini, quello di costruire il DNA umano letteralmente da zero, sintetizzandolo chimicamente. Lo suggerisce anche il nome stesso del progetto, SynHG (Synthetic human genome), un’iniziativa internazionale per creare un genoma umano sintetico funzionale che coinvolge gruppi di ricerca delle università di Cambridge, Kent, Manchester, Oxford e dell’ Imperial College di Londra, appena finanziati con circa 14 milioni di dollari dal Wellcome Trust, la più grande organizzazione benefica al mondo per il miglioramento della salute umana e animale. 🔗 Leggi su Panorama.it

