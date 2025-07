Il dispensario aperto in Pakistan in nome di Lorenzo Mazzoleni va ristrutturato | appello del Cai

Lecco, 28 luglio 2025 – Il volto di Lorenzo Mazzoleni da quasi trent’anni accoglie coloro che si avventurano all’ingresso della Valle del Braldo, accesso al Baltoro, il santuario della montagne di ottomila metri del Karakorum nel Nord del Pakistan. È nel nome dell’alpinista lecchese, scomparso nel 1996 mentre scendeva dal K2, che nei villaggi della valle i bambini non muoiono piĂč per una malattia comune. Il dispensario aperto nel 1997, sorge al centro del villaggio di Askole, una piccola comunitĂ che si raggiunge dopo un giorno di “montagne russe” da Skardu, su una strada che spesso Ăš interrotta dai torrenti in piena e dalle frane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il dispensario aperto in Pakistan in nome di Lorenzo Mazzoleni va ristrutturato: appello del Cai

