Il digestato come risorsa strategica dell’economia circolare

“Inserito in un sistema virtuoso, il digestato rappresenta un perfetto esempio di economia circolare applicata all’agricoltura, poichĂ© consente di restituire fertilitĂ ai suoli, ridurre l’uso di fertilizzanti chimici e valorizzare i sottoprodotti zootecnici, trasformandoli in risorsa per il territorio”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, ha manifestato il favore del mondo agromeccanico e agricolo verso una maggiore espansione del potenziale del digestato nell’ambito delle politiche agroenergetiche nazionali ed europee. La riflessione di Confai riprende le dichiarazioni del presidente di AGCI Agroalimentare, Antonello Capua, diffuse in un recente workshop internazionale tenutosi a Bruxelles. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il digestato come risorsa strategica dell’economia circolare

