Il dibattito sullo Stato di Palestina serve a lavare la coscienza di chi ha fallito nel fermare il massacro di Gaza

Giorgia Meloni sostiene che non è il momento perché l'Italia riconosca lo Stato di Palestina, prendendo le distanze da Macron e allineandosi ancora una volta a Donald Trump. È una scelta cinica, ma coerente con le sue idee. Peraltro in un dibattito semplicemente inutile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Corte Suprema blocca la prima scuola pubblica religiosa: parità tra i giudici e dibattito acceso sulla separazione tra Stato e Chiesa - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato, con un voto di parità quattro a quattro, il lancio della prima scuola pubblica religiosa del Paese.

Il Comune "riconosce lo Stato di Palestina" ed impegna la Giunta a sostenere la causa: il dibattito tra favorevoli e contrari - Il consiglio comunale di Perugia, con il voto della maggioranza, ha dato mandato alla Giunta di riconoscere e sostenere questa tesi a livello di Governo nazionale al fine di riconoscere "la Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale.

Stato di Palestina, tra i leader europei un dibattito fuori tempo massimo - Ci sono abitudini dure a morire. Come quella a ritenersi in potere di stabilire quali popoli abbiano il diritto di vivere liberi, o quella a tracciare su una mappa le […] The post Stato di Palestina, tra i leader europei un dibattito fuori tempo massimo first appeared on il manifesto.

Parolin: "Uno Stato di Palestina è la soluzione". Netanyahu ai cristiani: "Non c'è fame a Gaza" - Il segretario di Stato Vaticano interviene nel dibattito sul riconoscimento della Palestina, replicando indirettamente a Meloni.