scoperte dietro le quinte di “I Fantastici Quattro: Gli Inizi”. Il nuovo film Marvel Studios dedicato ai Fantastici Quattro si distingue per l’uso massiccio di effetti speciali e scene ricreate con tecnologie avanzate. Tra le curiosità più interessanti emerge il ruolo delle controbazze e degli attori mascherati, che hanno contribuito a dare vita alle sequenze più iconiche, come quella della Cosa. il ruolo delle controfigure nel set. Contrariamente a quanto accaduto in precedenti adattamenti del gruppo, questa versione ha visto la presenza di una mascotte o stuntman incaricato di indossare il costume del personaggio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il costume della cosa svelato: gli inizi dei fantastici quattro