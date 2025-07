Il corpo magico di Jackie Chan

Non è per sindrome di Peter Pan quel Never Grow Up con cui Jackie Chan intitolò l'autobiografia nel 2018. I boomer dovrebbero saperlo, perché già si stupirono da adolescenti guardandolo fare col su. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Jackie chan e il film controverso: fan divisi per il contenuto offensivo - Le dinamiche di distribuzione e la percezione delle pellicole classiche sono soggette a continui cambiamenti nel contesto culturale attuale.

Jackie Chan: "Farò le mie acrobazie finché non mi ritirerò dalle scene, cioè mai" - A 71 anni la star di Karate Kid: Legends non cede di un passo ed è in perfetta forma fisica, pronto ad affrontare le sfide acrobatiche che il cinema gli presenta.

Jackie Chan: "Non userò mai la controfigura finché non mi ritirerò. Cioè mai!" - Tra poco nel cast di Karate Kid: Legends, al cinema dal 5 giugno, Jackie Chan ha ribadito il suo approccio a ogni interpretazione: oggi come cinquant'anni fa, usare una controfigura non sarà mai un'opzione!

Locarno celebra Jackie Chan. Con la sua fisicità ha cambiato non solo il cinema cinese, ma tutta Hollywood. Calci volanti e risate. L'articolo di Francesco Palmieri è nel Foglio del weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it Vai su X

