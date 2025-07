Il conto salatissimo per la Lombardia dell’accordo tra Unione europea e Trump sui dazi al 15%

Milano – L’ accordo raggiunto domenica 27 luglio tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sui dazi al 15% rappresenta un colpo durissimo per l’economia lombarda, che si trova a dover fronteggiare uno dei suoi maggiori choc commerciali degli ultimi decenni. Secondo l’indagine condotta da ReportAziende.it, i nuovi dazi del 15% – che aumentano di sei volte le tariffe del 2,5% precedenti all’elezione del repubblicano – colpiranno una quota dell’export italiano superiore ai 42 miliardi di euro, con perdite annuali oltre i 6,3 miliardi. In Italia – che ricordiamo essere la sesta potenza commerciale del mondo – la Lombardia emerge come la regione piĂą esposta, insieme a Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, dove la presenza di filiere fortemente orientate all’export rende il sistema particolarmente vulnerabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il conto salatissimo per la Lombardia dell’accordo tra Unione europea e Trump sui dazi al 15%

