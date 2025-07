Il conduttore top ma in coppia Carlo Conti roba grossa a Tale e Quale Show | pubblico sorpreso e felice

Il pubblico di Rai1 potrà nuovamente contare su uno dei programmi più amati del palinsesto autunnale. Tra le certezze della prossima stagione televisiva, spicca il ritorno di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti che ogni anno mette alla prova un gruppo di volti noti del piccolo schermo con imitazioni canore dei grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. Anche per l’edizione 2025, lo spettacolo promette una miscela di divertimento, talento e nostalgia, grazie a un cast che mescola veterani e new entry provenienti da mondi diversi dello spettacolo. Quest’anno, a calcare il palco della trasmissione saranno dieci concorrenti, alcuni dei quali già noti al pubblico dei reality di Canale 5. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: carlo - conti - tale - show

Carlo Conti e il ricordo della mamma: «Una roccia, senza di lei non sarei arrivato» - «Una roccia coi capelli grigi». Questo il ricordo del conduttore Carlo Conti nei confronti della madre, Lolette, mancata nel 2002 a 81 anni.

Domenica In, da Achille Lauro a Carlo Conti: gli ospiti di oggi domenica 11 maggio - (Adnkronos) – Oggi, domenica 11 maggio, dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda un nuovo appuntamento di 'Domenica In' condotto da Mara Venier.

Mara Venier imbarazza Carlo Conti: "Sei stato tu a richiamarmi..." - Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In la conduttrice ha ricordato un episodio legato al passato con il collega e lo ha ringraziato pubblicamente

Il cast di “Tale e Quale Show 2025” rivelato da Carlo Conti. Vai su X

Cominciano a circolare i primi della prossima edizione di Tale e Quale Show, due nomi su tutti per Carlo Conti: l’attrice Patrizia Pellegrino e un ex Gf molto eccentrico che sicuramente farebbe molto parlare di lui Carlo Conti fa le cose per bene! Vai su Facebook

Tale e quale show, Carlo Conti annuncia il cast: “E ci sono anche Flavio Insinna e Gabriele Cirilli”; Tale e Quale Show: Carlo Conti annuncia il cast ufficiale della prossima edizione: ci sono due note ex gieffine; I concorrenti di Tale e quale show 2025: il cast ufficiale annunciato da Carlo Conti.

Tale e quale show, Carlo Conti annuncia il cast: “E ci sono anche Flavio Insinna e Gabriele Cirilli” - E a firmarlo è lo stesso Carlo Conti: ecco cast e giuria della quindicesima edizione di Tale e quale show, Si parte venerdì 26 settembre su Rai1 in prima serata e il ... Da repubblica.it

Tale e Quale, Conti 'ecco il cast, ci sono Insinna e Cirilli' - Carlo Conti annuncia sui suoi profili social il cast e la giuria della quindicesima edizione di Tale e quale show, al via da venerdì 26 settembre su Rai1 in prima serata e che resterà in onda fino al ... Scrive ansa.it