Como, si punta all’Europa e i lombardi hanno voglia di fare veramente le cose in grande. La situazione Un’ambizione senza limiti, una programmazione che non lascia nulla al caso. Il Como di Cesc Fà bregas non si nasconde più e, dopo un mercato estivo da oltre 100 milioni di euro, punta dritto a un obiettivo che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il Como punta all’Europa, ma c’è un grosso problema con lo stadio: ecco la soluzione a sorpresa… Il club ha già siglato un accordo per giocare le sue partite casalinghe in un altro impianto