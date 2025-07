"Bisogna tenere sempre ben presente anche per il futuro come il fenomeno delle scomparse non possa essere considerato un drammatico fatto privato delle famiglie coinvolte, bensì una gravissima problematica per l’intero contesto sociale, che va sempre più sollecitato a non sottovalutare la questione e a concorrere, nelle modalità consentite e praticabili, ad affrontarla con tenacia e risolutezza, con particolare attenzione alla tutela dei minorenni e degli altri soggetti fragili". Questa la priorità del prefetto Saverio Ordine, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, che ha firmato tre nuovi protocolli nazionali con il ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e con il Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno per sensibilizzare alla prevenzione e per un vademecum su come agire prontamente, perché le prime ore per le ricerche risultano fondamentali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il commissario lancia l’allarme : "Un fenomeno di rilievo sociale"