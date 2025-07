Il Comitato Pendolari Valdarno | Verso una deroga al blocco dei treni regionali sulla Direttissima | parziale per metà 2026 o fino al 2028?

Arezzo, 28 luglio 2025 – Il Comitato Pendolari Valdarno: "Verso una deroga al blocco dei treni regionali sulla Direttissima: parziale per metĂ 2026 o fino al 2028? ". Sulla Direttissima le Regioni Toscana, Umbria e Lazio chiedono un incontro urgente all'AutoritĂ dei Trasporti, ma l'assessore Baccelli non lo dice. "Si va verso una deroga al blocco dei treni regionali sulla Direttissima, previsto da gennaio 2026, ma non è chiaro se la deroga sarĂ parziale e fino a quando". Così commenta il portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re, le comunicazioni uscite nei giorni scorsi da parte dell'AutoritĂ di Regolazione dei Trasporti (ART) e della Regione Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comitato Pendolari Valdarno: "Verso una deroga al blocco dei treni regionali sulla Direttissima: parziale per metĂ 2026 o fino al 2028?"

Treni, il blocco dei treni regionali dei pendolari sulla direttissima potrebbe slittare. Il punto - In uno scenario di preoccupazione per i pendolari del Valdarno, sembra delinearsi una possibile deroga al blocco dei treni regionali sulla Direttissima che dovrebbe entrare in vigore nel gennaio 2026. Da corrierediarezzo.it