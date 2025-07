Il coccodrillo che ha terrorizzato Ladispoli per tre giorni era un giocattolo

Droni, forze dell'ordine e guardie zoofile: tre giorni da incubo a Ladispoli. Sul litorale romano cittadini col fiato sospeso. "C’è un caimano nel fiume". Poi la scoperta: era un coccodrillo giocattolo. L'ipotesi della proprietaria: "il gonfiabile preso e gettato in acqua per scherzo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il coccodrillo che ha terrorizzato Ladispoli per tre giorni era un giocattolo

Ladispoli, avvistato coccodrillo: paura in città | VIDEO - Diverse le segnalazioni su un coccodrillo lungo le sponde del fiume Sanguinara a Ladispoli, ma secondo il sindaco è uno scherzo di cattivo gusto L'articolo Ladispoli, avvistato coccodrillo: paura in città | VIDEO proviene da Il Difforme.

“C’è un coccodrillo a Ladispoli”, il mistero tambureggia sui social - Il sindaco sui social: "Non si esclude lo scherzo", il precedente del leone The post “C’è un coccodrillo a Ladispoli”, il mistero tambureggia sui social appeared first on L'Identità.

Ladispoli, “C’è un coccodrillo nel fiume”: la foto diventa virale e scatta la psicosi - Ladispoli, 28 luglio 2025 – “ C’è un coccodrillo nel fiume”. Così è partita ieri da Ladispoli la segnalazione di un avvistamento con tanto di foto che, dopo poco tempo, è diventata virale.

