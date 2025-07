Diplomato in clarinetto sotto la guida di Gaspare Tirincanti, Mirco Ghirardini (Reggio, 1966) oggi lo insegna nello stesso conservatorio dove ha ottenuto la specializzazione. Collabora con le piĂą importanti orchestre italiane ed è molto attivo nella musica contemporanea. Con Icarus Ensemble ha partecipato a numerosi festival in Italia e all’estero eseguendo molte prime assolute. Ma questo è il percorso a tappe succinte, diversa cosa è l’emozione di suonare davanti al pubblico tante composizioni, e provare a raccontarlo. Come fa in questa intervista. Quando ha capito che il clarinetto sarebbe diventato il suo strumento? "La musica è sempre stata presente nella mia famiglia: mio nonno, alcuni suoi fratelli e mio padre suonavano strumenti a fiato, e alle feste familiari si organizzavano jam session. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il clarinetto di Ghirardini. Una vita per la musica nel ’Nome della rosa’