Il Cinema Fulgor torna a vivere di nuovo in sala a Natale 2026

Nuova vita per il Cinema Fulgor di vai Montegrappa. Dopo la rinascita del Medica, il Modernissimo e il Fossolo un'altra storica sala, aperta per la prima volta nel 1913, verrà recuperata. Alle prime proiezioni si potrà assistere nel 2026.

Il Fulgor resterà cinema: rinnovo vincolo nel 2026 - Firenze, 12 maggio 2025 – L’ex cinema Fulgor di via Maso Finiguerra sarà messo al riparo da eventuali speculazioni edilizie.

110 anni del Cinema Fulgor: il pubblico come una piccola, grande famiglia. Con Elena Zanni; Mastandrea presenta ‘Nonostante’. Il Fulgor si prepara al tutto esaurito; Gabriele Salvatores presenta in anteprima il suo nuovo film al Fulgor: così rinasce la favola di Fellini.

