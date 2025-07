Il centrodestra all' attacco sul bilancio del Comune | Oltre 22 milioni di euro di spese inutili

Dalle comunicazioni per l'avvio dei cantieri (40mila euro) al noleggio delle luminarie di Natale per i Municipi (135mila euro) fino acquisto arredi e suppellettili (400mila euro). Solo alcune delle spese che emergono dalla delibera consiliare (da approvarsi entro il 31 Luglio) per la valutazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il centrodestra all'attacco sul bilancio del Comune: "Oltre 22 milioni di euro di spese inutili" - Dalle "comunicazioni per l'avvio dei cantieri, al noleggio delle luminarie di Natale per i Municipi, fino all'acquisto di arredi e suppellettili". Da baritoday.it

