Il caso nei Comuni | Legge ignorata E si perdono soldi

Una "norma fantasma", una legge dello Stato "completamente disattesa". È cosĂŹ che Roberto Camagni – noto urbanista, tra i pochi a occuparsi di rendita, scomparso due anni fa –, sulla base dei suoi studi definiva l’articolo 16 comma d-ter del Testo Unico per l’edilizia (3802001). "Scrissi di mio pugno quella norma che stabilisce che i valori aggiuntivi delle trasformazioni debbono essere divisi per metĂ tra pubblico e privato. Ma, ad oggi, rimane ignorata, spesso aggirata" spiega Roberto Morassut, deputato del Partito democratico. E mentre esplode il caso Milano, Morassut – che il ‘Salva Milano’ non l’ha votato – rilancia: "È necessaria una nuova legge urbanistica nazionale che sostituisca il vecchio testo del 1942". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il caso nei Comuni: "Legge ignorata. E si perdono soldi"

