Il caso Dovbyk e la verità che la Roma deve dirsi

l problema, forse, non è Artem Dovbyk. Il problema, forse, è ciò che la Roma ha immaginato di lui. E che oggi, a distanza di un anno, fatica a riconoscere. L'ucraino arrivò nella Capitale da capocannoniere della Liga, accolto come il finalizzatore che mancava, l'uomo capace di riempire l'area con fisico, fame e gol. Il suo nome accese le fantasie di un ambiente che, storicamente, ama i centravanti fisici, emotivi, battaglieri. Dovbyk sembrava tutto questo. E qualcosa, in effetti, lo è stato. Ma non è mai diventato il centravanti della Roma. Numeri non da buttare, sensazioni da decifrare. Diciassette gol stagionali – dodici dei quali in Serie A – non sono un bottino da scartare.

