Il calciatore Davide Mansi operato d’urgenza per un aneurisma | come sta il 29enne dopo l’intervento

Grandissimo spavento per Davide Mansi, difensore del Nola 1925, colpito da un aneurisma cerebrale mentre era a casa, ad Atrani, in Costiera Amalfitana. Il giocatore del Nola – societĂ che parteciperĂ al prossimo campionato di Serie D – nella giornata di ieri, 27 luglio, è stato sottoposto al Ruggi di Salerno a un intervento chirurgico per rimuovere il problema. Il calciatore ha avvertito un forte mal di testa e in generale non si sentiva benissimo e ha così deciso di rivolgersi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Castiglione a Ravello. Dopo un primo controllo, i sanitari hanno immediatamente avuto il sospetto che si trattasse di un aneurisma, poi accertato dalle analisi fatte successivamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il calciatore Davide Mansi operato d’urgenza per un aneurisma: come sta il 29enne dopo l’intervento

Davide #Mansi, difensore del #Nola, operato d'urgenza per aneurisma cerebrale. Intervento riuscito, ora la battaglia per tornare a vivere e – forse – a giocare

