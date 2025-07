Il Bologna accelera per Leysen | trattativa avviata occhi anche su Kaplan e Arrey-Mbi

Bologna, accellerata su Freddie Leysen, difensore dell’Union SG: per la dirigenza rossoblĂą è il preferito in caso di addio di Lucumì Il Bologna stringe il cerchio attorno a Fedde Leysen, difensore classe 2003 dell’Union Saint Gilloise. Se fino a pochi giorni fa era solo un’idea, ora secondo il Corriere dello Sport è diventato un vero . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Il Bologna accelera per Leysen: trattativa avviata, occhi anche su Kaplan e Arrey-Mbi

In questa notizia si parla di: bologna - leysen - accelera - trattativa

Il Bologna accelera per Leysen: trattativa avviata, occhi anche su Kaplan e Arrey-Mbi - Bologna, accellerata su Freddie Leysen, difensore dell’Union SG: per la dirigenza rossoblù è il preferito in caso di addio di Lucumì Il Bologna stringe il cerchio attorno a Fedde Leysen, difensore cla ... calcionews24.com scrive

Bologna, Sartori in missione in Belgio: fra gli obiettivi ci sono Leysen e Ivanovic - Il direttore tecnico del Bologna Giovanni Sartori, racconta Il Resto del Carlino, si trova attualmente in Belgio per seguire da vicino alcuni profili. Da tuttomercatoweb.com