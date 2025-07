Il Bayern Monaco concorda un accordo da £ 65,5 milioni per firmare Luis Diaz da Liverpool

2025-07-27 17:49:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Bayern Monaco ha concordato un accordo da £ 65,5 milioni per firmare Luis Diaz da Liverpool, secondo diversi rapporti. La Colombia International aveva espresso il desiderio di lasciare Anfield ed è ora pronto a firmare un contratto di quattro anni presso l’Allianz Arena. La mossa di Diaz porterà al termine un incantesimo di tre anni e mezzo a Liverpool, uno in cui ha sollevato due volte il titolo della Premier League, nonché la Coppa d’Inghilterra e la Coppa EFL. Ha anche assaggiato la sconfitta nella finale di Champions League nel 2022 mentre i Reds sono stati battuti dal Real Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Luis Diaz al Bayern Monaco per 75 milioni: autorizzate le visite mediche, affare in chiusura tra i bavaresi e il Liverpool; Luis Diaz al Bayern Monaco per 75 mln di euro: autorizzate le visite mediche; Il Bayern ha un piano B se non ingaggia Diaz: è Rodrygo.

