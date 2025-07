Il Barcellona deve vendere | addio ad una giovane stella che affare per le italiane

Il club catalano ha messo sul mercato uno dei suoi gioielli: il prezzo è davvero basso, che occasione per tutte le italiane (Ansa Foto) – SerieAnews Il Barcelona sta provando faticosamente a mettere in piedi una squadra che sia il più competitiva possibile in vista della prossima stagione. I catalani nell’annata appena chiusa hanno vinto la Liga ma in Champions League la loro corsa si è fermata in semifinale per mano dell’Inter. Un club come i blaugrana punta al bottino pieno in tutte le competizioni che disputa e nella stagione che sta per iniziare se la dovrà vedere con il Real Madrid di Xabi Alonso che ha fin qui svolto una campagna acquisti poderosa. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Il Barcellona deve vendere: addio ad una giovane stella, che affare per le italiane

Barcellona, “svendita” per tre calciatori: occasioni a prezzo di saldo per le italiane - Pronta la svendita per il club spagnolo: tre big vicini all’addio le richieste basse trasformano i calciatori in affari a prezzi di saldo Barcellona, “svendita” per tre calciatori: occasioni a prezzo di saldo per le italiane (Ansa Foto) – SerieAnews Il Barcellona Campione di Spagna ha chiuso la stagione con la delusione più grande derivante dalla Champions League.

Dalle gite in barca al… rastrello: Yamal, vacanze italiane per il fenomeno del Barcellona - (Adnkronos) – Lamine Yamal e le sue vacanze italiane. Il fenomeno del Barcellona, fresco di rinnovo di contratto fino al 2031 con il club blaugrana, ha passato alcuni giorni di riposo a Pantelleria, dopo le fatiche di Nations League con la Spagna.

Summer26, Vueling - Catania ? Atterrata la stagione estiva Vueling, i voli sono in vendita tra fine marzo e metà giugno. La Catania Barcellona continua dalla stagione invernale con 9 voli alla settimana, doppia partenza mercoledì e domenica. Vai su Facebook

Il Barcellona è pronto a vendere 7 giocatori per poter tesserare Joan Garcia e Nico Williams; Dani Olmo, il Barcellona trova a Dubai i soldi per non perderlo a zero; Inter, in vendita i biglietti per il Barcellona: sarà nuovo record d'incasso?.

Barcellona, due italiane su Kessie | Calciomercato - Franck Kessie può lasciare il Barcellona a gennaio. Segnala calciomercato.com

Barcellona: per tornare a vincere devi vendere Messi e ripartire da ... - Barcellona: per tornare a vincere devi vendere Messi e ripartire da Neymar. Si legge su calciomercato.com