Ursula von der Leyen (a Donald Trump): "Non è possibile fare qualcosa di migliore del 15%?" Trump: "Nel senso di inferiore?" Von der Leyen: "Sì" Trump: "No, non è possibile". Non ci sarebbe bisogno di scrivere molto altro per commentare la sostanza politica dell'accordo sui dazi siglato ieri, nel golf club privato di Donald Trump a Turnberry in Scozia (sarà una questione simbolica ma già la scelta della location dice molto), da Ursula von der Leyen, presidentessa della Commissione europea, e il presidente degli Stati Uniti. Ed è superfluo anche citare testate come il Financial Times ("L'Europa si è arresa") o Politico ("Trump ha ottenuto quello che voleva").

Il bacio della pantofola: nel golf club di Trump, Von der Leyen firma la resa della Ue