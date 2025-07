Iguana nel salotto | multa di 40mila euro a Como per detenzione illecita alla persona che la teneva in casa

Sequestrata un'iguana di un metro e venti che viveva nel salotto di una casa a Como. La persona che la deteneva non era in possesso della documentazione necessaria: comminata una sanzione da 40mila euro.

Iguana di un metro e venti viveva in un salotto a Como: scatta la confisca e una multa da 40mila euro - Un esemplare di iguana verde lungo oltre un metro e venti è stato sequestrato a Como, dove viveva nel salotto di un’abitazione privata.

Como: iguana nel salotto di una casa privata, scattano sequestro e multa da 40mila euro - Como, 28 luglio 2025 – Quell’animale nel salotto di una casa privata non ci poteva stare. Non per le condizioni in cui era tenuto – non è questa la contestazione – ma per il dubbio che il suo arrivo in Italia non fosse stato del tutto lecito.

Como: iguana nel salotto di una casa privata, scattano confisca e multa da 40mila euro - Como, 28 luglio 2025 – Quell’animale nel salotto di una casa privata non ci poteva stare. Non per le condizioni in cui era tenuto – non è questa la contestazione – ma per il dubbio che il suo arrivo in Italia non fosse stato del tutto lecito.

