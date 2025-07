Iguana di origine sospetta in casa confisca e multa da 40mla euro

(Adnkronos) – Teneva in casa una grossa iguana, lunga un metro e venti, di origine 'sospetta'. Per questo il proprietario, residente in provincia di Como, ha ricevuto un'ammenda da 40mila euro. L'esemplare della specie protetta dalla convenzione Cites è stato confiscato dal tribunale di Como e trasferito al Reparto carabinieri per la biodiversitĂ di Punta . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: iguana - origine - sospetta - casa

Iguana di origine sospetta in casa, confisca e multa da 40mla euro; Como, in casa con una iguana. Multa salata; Ha in casa un iguana di oltre un metro, scatta la maxi multa.

Como: iguana nel salotto di una casa privata, scattano sequestro e multa da 40mila euro - Il “proprietario” dell’animale non ha saputo fornire certificati che smentissero i sospetti di una provenienza illecita. Da msn.com

Iguana tenuta illecitamente in casa a Como, confiscata e trasferita in un centro protetto - Dal salotto di un’abitazione privata nel Comasco, dove era stata portata illegalmente, alla struttura protetta del reparto carabinieri biodiversità in ... Scrive espansionetv.it