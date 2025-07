Iezzo | Credo che il Napoli punti su Milinkovic-Savic

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Mister, si è concluso il primo dei due ritiri del Napoli, quello di Dimaro. Le chiedo: quali sensazioni le ha lasciato questa prima fase di preparazione stagionale?  “Se vogliamo parlare di risultati, non dobbiamo neanche guardarli. L’importante è che la squadra abbia lavorato bene. Sicuramente hanno fatto carichi di lavoro importanti e, molto spesso, quando si giocano le amichevoli nel ritiro precampionato, fanno sorridere. PerchĂ©, con il lavoro pesante sulle gambe, le prestazioni non possono essere quelle che tutti si aspettano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Iezzo: “Credo che il Napoli punti su Milinkovic-Savic”

In questa notizia si parla di: napoli - iezzo - credo - punti

A seguito di tante richieste e domande che mi stanno arrivando, torno sulla questione delle future elezioni regionali per chiarire alcuni punti. Vai su Facebook

Gennaro Iezzo un fiume in piena: “Meret e Lobotka non considerati?…Meglio non parli!; Gennaro Iezzo a : Agli azzurri servono acquisti di qualità ; L'ex azzurro Iezzo: Napoli è sempre stato il mio sogno, gli azzurri devono migliorare con le piccole.