Ieri in Campania | spara in una chiesa e poi scappa Incidente sull’Appia quattro feriti

Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 27 luglio 2025. Avellino – Paura a Greci, dove un incendio è divampato all'interno di un'abitazione situata in via Nazionale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino e i Vigili del Fuoco. ( LEGGI QUI ) Benevento – Incidente lungo la Statale Appia, in direzione Montesarchio, a pochi metri dal bivio per contrada Pino e Castelpoto. Lo scontro laterale, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, ha coinvolto due veicoli: una Smart e una Fiat Seicento.

