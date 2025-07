IDM Südtirol. L’agricoltura sulle Alpi salvata dai robot.

LE STORIE che arrivano dall’Alto Adige sanno di innovazione e non solo. Situato al crocevia fra le macro aree economiche settentrionali e meridionali, l’Alto Adige è un punto di incontro di culture, al di là dei confini. Con uno sguardo sostenibile al futuro, le aziende altoatesine adottano approcci innovativi e sono in costante evoluzione. Grazie alla loro ricerca continua di miglioramento e al loro spirito di innovazione, contribuiscono a definire nuovi standard. In questo modo, stanno configurando attivamente un futuro importante non solo per la regione, ma anche per la comunità globale. In questo le aziende sono aiutate da IDM Südtirol, che si occupa di coordinare e sviluppare attività di innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'agricoltura sulle Alpi salvata dai robot