Identificato il cadavere trovato in spiaggia a Maccarese | il 49enne era scomparso il giorno prima

Erano circa le 7 di lunedì 28 luglio e un anziano stava facendo la sua abituale passeggiata mattutina nei pressi della spiaggia a Maccarese, nel comune di Fiumicino. L'uomo,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Identificato il cadavere trovato in spiaggia a Maccarese: il 49enne era scomparso il giorno prima

