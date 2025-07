IA per le terapie anti cancro | studio danese progetta molecole

IA per le terapie anti cancro, studio danese potrebbe accelerare le cure. Un team danese ha messo a punto una piattaforma che, in poche settimane, progetta molecole per guidare il sistema immunitario contro cellule tumorali. Un’innovazione che potrebbe rivoluzionare la lotta contro il cancro arriva dal Politecnico della Danimarca: un’intelligenza artificiale è riuscita a progettare in meno di sei settimane recettori molecolari personalizzati in grado di guidare le difese immunitarie direttamente sulle cellule tumorali. Il risultato, pubblicato sulla rivista Science, promette una nuova generazione di cure su misura, piĂą rapide e precise. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

