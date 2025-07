I quattro quartieri dove a Milano i giovani comprano casa | la mappa

Prezzi contenuti, zone dinamiche, spesso in posizione strategica: collegate al centro e vicine all’università . I giovani a Milano per acquistare casa preferiscono quattro quartieri. Si tratta delle zone di Affori, Baggio, Maciachini e Bicocca. A indicare dove gli under 36 preferiscono acquistare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Quattro spettacoli gratuiti a Verona con "Osti, Goti e Stramboti". Benini: «Animiamo i quartieri con proposte culturali e di socializzazione» - È all’insegna del divertimento la proposta culturale dell’assessorato al Decentramento per i quartieri cittadini.

Aler, 380mila euro dalla Regione: attivato un presidio territoriale costante in quattro quartieri - Bergamo. Regione Lombardia  mette in campo nuovi servizi di “accompagnamento sociale” nelle case popolari di Bergamo.

Giostra, mercoledì riaprono tutti e quattro i quartieri - Arezzo, 10 giugno 2025 –  E’ partito il conto alla rovescia per la notturna di giugno. La marcia di avvicinamento alla Giostra si sabato 21 passa per una maratona di eventi che parte mercoledì 11, quando riapriranno tutti e quattro i quartieri tra aperitivi, cene sotto le stelle, bar e serate a tema diventate ormai un appuntamento fisso del pre Giostra.

Milano: aumentano i giovani che acquistano casa. Quali quartieri preferiscono - Gli under 36 – spesso studenti universitari fuorisede – vengono spesso aiutati dai genitori nell’affare. Da msn.com

Comprare casa per gli under 34 conviene: i quartieri migliori - Cresce l’acquisto di case tra gli under 34: preferite le aree economiche e vicine alle università nelle grandi città italiane ... Scrive quifinanza.it