I predoni delle spiagge a Lido di Spina | dopo i maranza arrivano i ladri

Comacchio (Ferrara), 28 luglio 2025 – Hanno probabilmente approfittato del maltempo per entrare in azione. L'altra notte, pioggia a tratti e qualche scroscio, spiagge deserte. E loro si sono mossi, la razzia in numerosi stabilimenti balneari del lido di Spina. Tra le vittime il Trocadero e Sabbia d'oro, bagni storici che si trovano in via Vene di Bellocchio. Hanno portato via una cassaforte, scardinato alcune porte, fatto piazza pulita di quello che sono riusciti a trovare nei gazebo in spiaggia, le strutture dove si servono birra e aperitivi che molti stabilimenti hanno realizzato vista mare. I eri l'amarezza dei titolari davanti ai danni che i predoni hanno fatto alle porte, proprio per riuscire ad entrare.

